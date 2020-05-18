— Конечно, обидно. Команда была на подъеме, поймала игровой ритм. Нам очень нравилось то, что давал тренер. Подтверждение тому — три победы в четырех играх. Да и в матче с "Краснодаром" до конца было неясно, кто победит.Теперь же, как я уже говорил, важно как можно скорее вернуть мартовскую форму, — рассказал футболист в интервью Sport24.
В трёх матчах после зимней паузы в РПЛ "Спартак" выиграл дважды в трёх матчах. "Красно-белые" одолели "Динамо" (2:0) и "Оренбург" (3:1), но проиграли "Краснодару" (0:1). В 1/4 финала Кубка России "Спартак" был сильнее ЦСКА (3:2).
23-летний Понсе перешёл в "Спартак" из "Ромы" летом прошлого года за 3 млн евро.
В нынешнем сезоне аргентинец провёл 19 матчей в чемпионате России и забил четыре гола.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Было обидно. Команда была на подъеме, поймала игровой ритм". Понсе — о приостановке РПЛ
Нападающий "Спартака" Эсекиель Понсе рассказал, обидно ли было уходить на паузу в чемпионате, набрав с клубом хорошую форму.
Фото: Rusfootball.info
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