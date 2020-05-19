- Почему у нас будет тяжело смотреть матчи РПЛ без зрителей? В России будет всё по-прежнему. У нас и так со зрителями играют четыре клуба. Сколько человек на "Тамбов" ходит? Сейчас даже больше придёт. А "Оренбург"? Это актуально для "Спартака", "Зенита", "Краснодара" и "Ростова", - цитирует слова Широкова Чемпионат.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча. Информации о том, когда болельщикам вновь позволят посещать стадионы пока нет.
"Сколько человек на "Тамбов" ходит? У нас со зрителями играют четыре клуба". Широков - о возобновлении РПЛ
Экс-игрок сборной России Роман Широков выразил мнение о возобновлении сезона РПЛ без зрителей.
Фото: РБК Спорт
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