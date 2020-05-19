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Фанаты "Локомотива" выражают недовольство через спонсоров и партнеров клуба

Фанатское движения московского "Локомотива" United South призывает к массовому выражению недовольства ситуацией в социальных сетях основных партнеров и спонсоров команды.
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Вторая часть активностеи? на тему #kickнадземещерякoff #юрии?палычнашевсе? призываем к максимальному распространению! @pepsico @1xstavka_official @budalcofree sapsan_rzd (переходите через историю) @adidasfootball ? Также не забываи?те про вчерашние аккаунты и следите за новыми публикациями: @rzd_official @adidasrussia @adidas @fclokomotiv ? Поддерживать друг друга лаи?ками и рассказываи?те друзьями про акцию! ? Только Се?мин! Только победа!

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Болельщики оставляют комментарии с призывами оставить Семина в команде, а также уволить председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова и генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.

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Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.

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"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.


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Теги: Семин Кикнадзе Мещеряков Локомотив
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