Фанаты "Локомотива" выражают недовольство через спонсоров и партнеров клуба

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Болельщики оставляют комментарии с призывами оставить Семина в команде, а также уволить председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова и генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.
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Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
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"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.