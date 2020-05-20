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Рахимич: если будет хорошее усиление, ЦСКА вполне может побороться за первое место

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением по поводу продления контракта с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
Фото: РИА Новости
Сегодня было официально объявлено о том, что белорусский специалист подписал соглашение с армейским клубом до окончания сезона-2020/21.

- Конечно, это логичное и правильное решение, думаю, что команда прибавит под его руководством. В нынешней обстановке я не вижу смысла менять тренера, все говорили, что контракт будет продлен.

Понятно, что в этом году уже практически невозможно претендовать на чемпионство. Но в следующем сезоне, если будет хорошее усиление, мы вполне можем побороться за первое место, - приводит ТАСС слова Рахимича.

"Очень правильное и своевременное решение". Сёмин поздравил Гончаренко с продлением контракта

После 22-х туров ЦСКА занимает пятую строчку в чемпионате России. По итогам группового этапа Лиги Европы-2019/2020 москвичи заняли последнее место в группе и не пробились в плей-офф.


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