Об этом сообщает "Чемпионат".
Летом у футболиста истекает контракт с "Хераклесом" и он станет свободным агентом.
Отметим, что с 2009 по 2011 год Меркель играл за "Милан", после чего перешел в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро.
В активе Меркеля 3 игры за сборную Казахстана. С 2007 по 2011 год хавбек выступал за юношеские и молодёжные сборные Германии разных возрастов.
"Локомотив" и еще несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику сборной Казахстана Меркелю
"Локомотив" и еще несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику голландского "Хераклеса" и сборной Казахстана Александру Меркелю.
Фото: sputniknews
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