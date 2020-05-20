- Я проработал вопрос о привлечении двух потенциальных инвесторов, которые были готовы вкладываться в клуб. Не знаю, как и почему было принято решение отказать им.
Времени для прохождения лицензирования и предоставления финансовых гарантий остается немного. Надо в районе 400 миллионов, чтобы хотя бы в нижней части таблицы за что-то бороться.
Мне прекрасно известно, что по сегодняшней ситуации клуб за 5 месяцев израсходовал средства, которые были зарезервированы на год. Я не знаю, что будет дальше. Предполагаю, что ПФЛ - это лучший вариант, – цитирует Волнушкина Матч ТВ.
Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ
В свою очередь министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что "Волнушкина выгнали из наблюдательного совета "Химок" в декабре за отсутствие деятельности, он рассказывает какую-то недостоверную информацию".
Ранее СМИ сообщали, что футбольный клуб "Химки" испытывает большие финансовые проблемы.
Конов: в "Химках" денег нет и давать их никто не собирается. Вероятнее ПФЛ, чем РПЛ
Также известно, что город выделит "Химкам" 200 млн рублей на следующий сезон.
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Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.
Чемпионат России будет доигран и возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
Член наблюдательного совета "Химок": клуб за 5 месяцев израсходовал годовой бюджет. ПФЛ - лучший вариант
Член наблюдательного совета "Химок" Александр Волнушкин выразил мнение об участии клуба в РПЛ.
Фото: РБК Спорт
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