Ранее сообщалось, что хавбек намерен продолжить карьеру в Европе.
Сегодня появилась информация, что приоритет для футболиста - продление контракта с "Зенитом".
"Вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Пока даже не могу комментировать. Сейчас ждем, когда сезон возобновится и возобновится ли. Точно могу сказать: ни с "Зенитом", ни с другими клубами переговоров не ведем. У Далера был разговор с Сергеем Богдановичем относительно игры в оставшейся части сезона. Сын готов выйти на поле и помогать команде. А что будет, когда сезон закончится, мне говорить пока сложно", - приводит слова Адьяма Кузяева "РБ-Спорт".
Кузяев выступает за "Зенит" с лета 2017 года, перейдя из "Ахмата".
Отец Кузяева: ни с "Зенитом", ни с другими клубами переговоров не ведем
Отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал о будущем сына.
Фото: ФК "Зенит"
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