Об этом сообщает СЭ. Напомним, что игрок был арендован московским клубом у "Боруссии" до конца сезона. Ранее было принято решение не выкупать игрока.
"Спартак" прошел тестирование на коронавирус
Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке
Чемпионат России будет возобновлён 21 июня. Командам осталось доиграть восемь туров. "Спартак" находится на 8 месте, имея в активе 28 очков.
Шюррле не прилетел в Россию с остальными легионерами
Вчера легионеры московского "Спартака" вернулись в Россию, однако полузащитника Андре Шюррле среди них не было.
Фото: Spartak World
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!