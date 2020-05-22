Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Отмечается, что 27-летний Кузяев доиграет текущий сезон в "Зените", после чего покинет клуб.
Ранее сообщалось, что футболист хочет продолжить карьеру в Европе. Позже появилась информация, что он хочет остаться в "Зените".
В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.
СМИ: "Зенит" не намерен продолжать сотрудничество с Далером Кузяевым
"Зенит" не планирует продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: © ФК "Зенит"
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