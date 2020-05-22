Свернуть все/Развернуть все

"Локомотив" не против возобновления РПЛ, однако выступает за равные условия подготовки

Директор по связям с общественностью московского "Локомотива" Кирилл Брейдо объяснил позицию клуба по возобновлению сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотив" выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения в регионах разные, и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок, - приводит слова Брейдо Чемпионат.

Также Кирилл отметил, что помимо равных условий РФС требуется предоставить игрокам и членам клубов страхование рисков, связанных с заражением коронавирусом. Брейдо удивлен тем, что футбольные чиновники целиком переложили ответственность за здоровье на клубы лиги.

Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" против возобновления чемпионата

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Локомотив" находится на 2-м месте таблицы, в активе команды 41 очко.

По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Силкин: безопасность проведения чемпионата зависит от самосознания футболистов - нечего болтаться где попало
Игорь Безденежных вернулся в "Уфу"
"Валенсия" попытается арендовать Кепу Аррисабалагу
Андрей Тихонов: месяца подготовки будет достаточно, чтобы подойти к возобновлению сезона в форме
Денис Черышев: возобновление РПЛ - это отличные новости!
Жена Погребняка сообщила, что вся ее семья заразилась коронавирусом
"Локомотив" не против возобновления РПЛ, однако выступает за равные условия подготовки 3
"Крылья Советов" попросили футболистов пойти на снижение зарплаты за апрель и май 1
Деспотович потенциально интересен "Локомотиву". Также клуб ищет замену Рыбусу
Слуцкий рассказал о комичном эпизоде с заменой Игнашевича в матче с Хорватией в 2016 году 1
Слуцкий - об истории с Мамаевым: это выдуманная история человека с воспаленным мозгом
Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы спортивных баз
"Тамбов" провел тестирование членов клуба на коронавирус
В СМИ опубликованы зарплаты уходящих летом футболистов и тренеров "Локомотива" 5
В "Ахмате" нет зараженных коронавирусом
Слуцкий - о возобновлении РПЛ: мнение футболистов - это маловолнующий фактор 2
Гендиректор "Ахмата" опроверг информацию о нахождении Кадырова в Москве с коронавирусом
Слуцкий: у болельщиков ЦСКА был баннер, что мы испечём англичан в печи. Инспектор матча сказал, что "Тоттенхэм" - еврейский клуб 5
Бышовец: борьба в "Локомотиве" не закончилась, она только началась
"Надо вводить лицензирование для руководителей клубов". Семин - об интервью Кикнадзе
Бышовец: чемпионат Германии даёт основания к оптимизму с рестартом РПЛ
Рассмотрение дела Геркуса и "Локомотива" назначено на 26 июня
Жена Погребняка - о коронавирусе мужа: признаков не было. Дети температурят 2
СМИ: "Зенит" не намерен продолжать сотрудничество с Далером Кузяевым 7
"Боруссия" из Менхенгладбаха установила на своей арене 12 тысяч сделанных из картона фигур фанатов 3
Пономарев: я боюсь, что в какой-нибудь команде один-два человека заболеют - тогда она вылетает, и весь чемпионат насмарку
Назначена дата пересмотра приговора Кокорину и Мамаеву 7
Воспитанник "ПСЖ" ушел из жизни в возрасте 24 лет
Источник: Семин был самым высокооплачиваемым тренером РПЛ. Николич будет зарабатывать почти в 4 раза меньше
Пономарев: сейчас "Локомотив" "полетит" без Юрки Сёмина, а ЦСКА займет второе-третье место 7
Все новости