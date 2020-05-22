- "Локомотив" выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения в регионах разные, и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок, - приводит слова Брейдо Чемпионат.
Также Кирилл отметил, что помимо равных условий РФС требуется предоставить игрокам и членам клубов страхование рисков, связанных с заражением коронавирусом. Брейдо удивлен тем, что футбольные чиновники целиком переложили ответственность за здоровье на клубы лиги.
Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" против возобновления чемпионата
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Локомотив" находится на 2-м месте таблицы, в активе команды 41 очко.
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
"Локомотив" не против возобновления РПЛ, однако выступает за равные условия подготовки
Директор по связям с общественностью московского "Локомотива" Кирилл Брейдо объяснил позицию клуба по возобновлению сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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