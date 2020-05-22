Озбилиз выступал за "Спартак" с 2013 по 2015 год.
51-летний Карпин тренировал "Спартак" 2012 по 2014 год. После увольнения из московского клуба он работал в "Мальорке" и армавирском "Торпедо". С 2017 года Карпин возглавляет "Ростов".
Донская команда после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков.
"Я считаю, что сейчас он один из лучших специалистов в чемпионате России. Его тренировки были интересными и нравились всей команде. Было видно, что из карьеры блистательного футболиста он перенял много важных вещей. Карпин умел мотивировать игроков и общаться с ними", - сказал Озбилиз.
Футболист отметил, что под руководством Карпина "Спартак" мог бы завоевать золотые медали РПЛ.
"Результаты "Ростова" показывают, что Валерий Карпин — классный специалист, и останься он тогда в "Спартаке", мы могли бы взять чемпионство", - цитирует Озбилиза Sport24.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон должен 21 июня.
"Останься он в "Спартаке", мы могли бы взять чемпионство". Озбилиз - о Карпине
Бывший полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз поделился мнением о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!