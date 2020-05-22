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Даудов: глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут - неправда

Президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов отреагировал на информацию, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в Москве с подозрением на коронавирус.
Фото: Obzor.io
- Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут - неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет, - приводит слова Даудова РБК.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней назад стал чувствовать признаки ОРВИ. Затем последовало ухудшение состояния, и местные врачи порекомендовали обратиться в столичную клинику. Как утверждается, у почетного президента "Ахмата" диагностировано поражение легких.

Кадыров прибыл в Москву из-за подозрения на коронавирус

По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом, 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Ахмат" находится на 16-м месте таблицы, в активе команды 20 очков.


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Теги: Даудов Кадыров Ахмат Коронавирус
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