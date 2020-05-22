Даудов: глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут - неправда

Президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов отреагировал на информацию, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в Москве с подозрением на коронавирус.

Фото: Obzor.io