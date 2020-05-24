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Вели Касумов: премиальные "Спартака" были намного больше, чем у "Динамо"

Экс-игрок московских "Динамо" и "Спартака" Вели Касумов сравнил зарплаты в столичных клубах.
Фото: СЭ
Азербайджанец играл за московские команды в 1992 году.

- Зарплаты были маленькие - жили на бонусы. Премиальные "Спартака" были намного больше, чем у "Динамо". В "Спартаке" за победу давали примерно 500 долларов, а в "Динамо" - 250. Однако зарплаты в клубах были одинаковые: 2-3 тысячи рублей, - цитирует Касумова Чемпионат.

Нападающий Вели Касумов перешел в стан "красно-белых" в 1992 году из бакинского "Нефтчи". Он провел за "Спартак" 6 матчей и не отметился голами. Затем азербайджанец перешел в "Динамо". Там провел 17 игр и забил 16 мячей.

В том же году перешел в испанский "Реал Бетис", в котором выступал 3 года.

За сборную Азербайджана провёл 14 матчей.


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Теги: Спартак Динамо
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