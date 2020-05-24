Азербайджанец играл за московские команды в 1992 году.
- Зарплаты были маленькие - жили на бонусы. Премиальные "Спартака" были намного больше, чем у "Динамо". В "Спартаке" за победу давали примерно 500 долларов, а в "Динамо" - 250. Однако зарплаты в клубах были одинаковые: 2-3 тысячи рублей, - цитирует Касумова Чемпионат.
Нападающий Вели Касумов перешел в стан "красно-белых" в 1992 году из бакинского "Нефтчи". Он провел за "Спартак" 6 матчей и не отметился голами. Затем азербайджанец перешел в "Динамо". Там провел 17 игр и забил 16 мячей.
В том же году перешел в испанский "Реал Бетис", в котором выступал 3 года.
За сборную Азербайджана провёл 14 матчей.
Вели Касумов: премиальные "Спартака" были намного больше, чем у "Динамо"
Фото: СЭ
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