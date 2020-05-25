— У Кононова был интересный футбол на определенном этапе. В плане построения игры. Он поставил нам игру в "Краснодаре". В "Спартаке", наверное, было давление, плюс игроки нужны подходящие. Там не получилось, другие футболисты, — рассказал экс-футболист в интервью Марие Командной.
36-летний Торбинский выступал за "Краснодар" с 2015 по 2017 год.
54-летний Кононов тренировал "Краснодар" с 2013 по 2016 год. С ноября 2018 по сентябрь 2019 руководил московским "Спартаком". Сейчас специалист тренирует "Ригу".
Торбинский: есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так
Торбинский: Кононов поставил нам игру в "Краснодаре". В "Спартаке", наверное, было давление, плюс игроки нужны подходящие
Бывший футболист "Краснодара" Дмитрий Торбинский вспомнил совместную работу с Олегом Кононовым.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!