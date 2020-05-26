Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что тест был отправлен на дополнительную проверку в Новосибирск. Положительный результат подтвердился 21 мая.
Также казанцы отмечают, что 20-летний игрок не контактировал ни с кем из членов клуба. Футболист находится на самоизоляции в казанской квартире.
Ранее коронавирус был диагностирован у защитника "Рубина" Константина Плиева.
РФС сообщил, что чемпионат России, прерванный после 22-ух туров, возобновится 21 июня. Команды проведут оставшиеся восемь матчей без зрителей.
По статистике на 27 мая в России общее число заболевших коронавирусом - 370 680 человек (8 338 случаев за сутки). 142 208 человек выздоровело, умерло 3 968.
В "Рубине" диагностирован второй случай заражения коронавирусом
У защитника казанского "Рубина" Николая Пояркова обнаружен COVID-19.
Фото: ФК "Рубин"
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