- Контракт с главным тренером Игорем Черевченко продлен только до конца чемпионата. Потом? У многих контракты продлены таким образом, не только в нашем клубе. Нужно для начала закончить сезон. Есть руководство, которое будет потом решать, - цитирует Рудакова Myslo.ru.
Ранее в СМИ появлялась информация, что тульский "Арсенал" изучает рынок на предмет нового главного тренера.
Уткин: Юрий Семин с нового сезона примет "Арсенал"
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. "Арсенал" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на седьмом месте турнирной таблицы, имея в активе 28 очков.
Тульский "Арсенал" продлил контракт с Черевченко до конца сезона
Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков рассказал, что клуб продлил соглашения с тренерским штабом.
Фото: РПЛ
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