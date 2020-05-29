- Когда я ехал в Россию было небольшое волнение. В Украине у меня не было предложений. Я говорил, что если будет альтернатива, в Россию не поеду. Альтернативы не было.
Что касается политики, я понимал весь фон, который может быть, переживал, но постарался от этого отключаться, но было тяжеловато.
Нельзя на сегодняшний день - да и раньше это было, просто немножко скрывали, - сказать, что футбол вне политики. Он должен быть, но, нет, всегда это было связано. А на сегодняшний день стало острее, - сказал Калитвинцев в видео на YouTube-канале "Вацко Light".
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Почти всю свою тренерскую карьеру с 2001 по 2011 Юрий Калитвинцев провел на Украине. Специалист работал в сборной страны, "Закарпатье" и киевском "Динамо".
В 2013 году Калитвинцев приехал в Россию и возглавил нижегородскую "Волгу". Спустя год подал в отставку.
В 2016 специалист стал главным тренером московского "Динамо". Он смог снова вывести "бело-голубых" в РПЛ. Команда взяла чемпионство, а Калитвинцев был признан лучшим тренером ФНЛ по итогам сезона. В октябре 2017 года после разгромного поражения от "Локомотива" совет директоров уволил тренера.
Сейчас Юрий Калитвинцев без работы.
Калитвинцев: футбол и политика всегда были связаны. На сегодняшний день это стало острее
Экс-наставник московского "Динамо" Юрий Калитвинцев выразил мнение, что футбол и политика связаны.
Фото: Sportbox
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