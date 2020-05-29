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"Ростов" трижды пытался купить защитника "Авангарда", клуб отвечал отказом

Курский "Авангард" отказался продавать своего защитника Константина Ковалева в "Ростов".
Фото: Football24
Как сообщает Чемпионат, за десять дней ростовчане сделали "Авангарду" три предложения, каждый раз улучшая условия возможной сделки, однако руководство клуба ответило отказом.

20-летний Константин Ковалев в завершившемся досрочно розыгрыше ФНЛ провел 18 матчей за "Авангард", в которых отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что вместо 150 млн рублей на предстоящий сезон курская команда получит лишь 90. Также известно, что клуб активно ищет инвесторов.

"Этот шаг позволит сохранить клуб". "Авангард" официально сообщил о переходе в ПФЛ

15 мая исполком РФС утвердил досрочное завершение сезона в ФНЛ. Команда из Курска заняла в турнирной таблице 13-е место. Ранее от участия в ФНЛ в следующем сезоне отказались "Луч" и "Армавир".


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Теги: Ковалев Авангард Ростов ФНЛ
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