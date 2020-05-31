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Семин - о последнем дне контракта: всё к Кикнадзе, пусть он говорит

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, контракт которого истекает сегодня, отказался комментировать последний день своего соглашения с клубом.
Фото: Матч ТВ
- Свой последний день контракта не комментирую. Всё к Василию Александровичу, пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, всё к Кикнадзе, - приводит слова Семина Чемпионат.

Юрий Семин возглавлял "железнодорожников" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по сегодняшний день. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, 6 раз - обладателем Кубка страны, трижды - Суперкубка.

На момент его ухода из "Локо" команда располагается на 2-й строчке таблицы, имея все шансы побороться за очередную путевку в Лигу чемпионов.

На посту наставника его сменит серб Марко Николич. Вчера зарубежный специалист прилетел в Москву.


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Теги: Семин Кикнадзе Локомотив
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