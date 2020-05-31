Сёмин: большое спасибо Кикнадзе и Мещерякову - они разбудили во мне зверя!

Напомним, контракт Семина с "Локомотивом" истек 31 мая. Вместо него новым главным тренером клуба станет сербский специалист Марко Николич.
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"Самое большое спасибо - Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! Они делали все, чтобы мы не заняли более высокое место и чтобы команда не становилась сильнее. Их деятельность стала моей самой большой мотивацией.
И дело не в том, что не продлили мой контракт. Дело в том, кто остается. Семин не продлен, а Кикнадзе работает. Василий Александрович, Анатолий Анатольевич, я к вам хорошо отношусь. Но вы не можете работать в "Локомотиве"! Потому что у этого клуба есть традиции, которые не имеют отношения к интригам. Оставить вас — решение гораздо более губительное, чем убрать Семина", - цитирует Семина "Спорт-экспресс".
Под руководством 73-летнего Семина "железнодорожники" в нынешнем сезоне набрали 41 очко и находятся на втором месте в турнирной таблице.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
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Фото: Матч ТВ
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