"Выскажи претензии в лицо, как мужик". Малафеев - о конфликте с Дзюбой

Напомним, Малафеев в последнее время занимал пост заместителя спортивного директора "Зенита".
"Какой конфликт? Откуда вообще это взял? Да мы говорили-то по телефону раза три. Я рассказывал, какие есть варианты, обсуждали организационные нюансы. В остальном общение шло через его представителя. Пусть Дзюба воспроизведет наш диалог, люди прочитают и оценят — омерзительно это было или нет.
Я не знаю, почему он так себя повел. Если у тебя есть конкретные претензии — выскажи в лицо. Как мужик. Позвони, назначь встречу, потолкуем. Может, даже подеремся, ничего страшного. А он...", - цитирует Малафеева "Спорт-экспресс".
41-летний Малафеев всю карьеру провел в "Зените". За клуб из Санкт-Петербурга он провел 328 матчей и пропустил 311 голов.
Дзюба подписал контракт с "Зенитом" зимой 2015 года на правах свободного агента. Всего за "Зенит" форвард провел 119 матчей и забил 50 голов. В нынешнем сезоне на счету нападающего 13 голов в 21 матче.
"Зенит" после 22 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 22 турах.
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Фото: ФК "Зенит"
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