Напомним, что в марте сообщалось, будто 16-летняя Ксения Малафеева была поймана на продаже нескольких таблеток экстази.
В отношении дочери экс-голкипера "Зенита" возбудили уголовное дело.
- Ситуация в какой-то степени наладилась. Самое главное — сделать правильные выводы. Будем надеяться, что эта ситуация уберегла ее от худшего, - приводит слова Малафеева Sport24.
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Жена Малафеева: на поведение дочери влияют гормоны и последствия болезни
"Ситуация в какой-то степени наладилась". Малафеев - об обвинении его дочери в продаже наркотиков
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию, согласно которой его дочь обвиняли в продаже наркотиков.
Фото: instagram.com/p/CAKzO_KCjZ5/
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