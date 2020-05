Жена Малафеева выложила фотографию в нижнем белье и пожаловалась на трудный период в жизни

View this post on Instagram

Он и я!???? ? Любовь завертелась 8 лет назад, мы подпитываем друг друга, даже когда хочется задушить. ? Хотя сейчас сложное время для нашей семьи, мы стали более придирчивыми, слышать друг друга становится все сложнее, мы стараемся сохранять спокойствие и быть терпимее к обстоятельствам 24/7. ? Дарим любовь, но взгляды расходятся и нас колбасит, уйти в тишину и ждать новой волны, это мой подход. ? Что хотят мужчины? Девочки, как справляетесь ...