Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня. После 22-х туров команда занимает второе место.
- Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей, будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое.
Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей, - приводит слова игрока пресс-служба.
Отметим, что с 1 июня "Локо" руководит новый тренер Марко Николич. Контракт с Юрием Сёминым не был продлён.
Появилось расписание на оставшиеся восемь туров РПЛ
Нигматуллин: сохранит ли "Локо" второе место? Скорее потеряет. В чудо с Николичем верю меньше
Гильерме: надеемся остаться на втором месте или занять первое
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: Rusfootball.info
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