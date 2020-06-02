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Гильерме: надеемся остаться на втором месте или занять первое

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: Rusfootball.info
Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня. После 22-х туров команда занимает второе место.

- Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей, будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое.

Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей, - приводит слова игрока пресс-служба.

Отметим, что с 1 июня "Локо" руководит новый тренер Марко Николич. Контракт с Юрием Сёминым не был продлён.

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Теги: Локомотив Гильерме
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