Гильерме: надеемся остаться на втором месте или занять первое

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Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня. После 22-х туров команда занимает второе место.- Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей, будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое.Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей, - приводит слова игрока пресс-служба.Отметим, что с 1 июня "Локо" руководит новый тренер Марко Николич. Контракт с Юрием Сёминым не был продлён.