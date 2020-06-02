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Контракт форварда Эдера с "Локомотивом" может быть продлен еще на год

Нападающий московской команды Эдер может остаться в клубе еще на один сезон.
Фото: © РИА Новости
Как сообщает "Спорт-экспресс", в контракте 32-летнего футболиста с "Локомотивом" есть опция, согласно которой соглашение с ним будет продлено в случае сыгранных в нынешнем сезоне в 75% матчах.

Если Эдер проведет еще 7 матчей из 8, то контракт автоматически продлится.

Португалец перешел в "Локомотив" летом 2017 года. В текущем сезоне он забил 5 голов в 16 играх.


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Теги: Эдер Локомотив
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