Как сообщает "Спорт-экспресс", в контракте 32-летнего футболиста с "Локомотивом" есть опция, согласно которой соглашение с ним будет продлено в случае сыгранных в нынешнем сезоне в 75% матчах.
Если Эдер проведет еще 7 матчей из 8, то контракт автоматически продлится.
Португалец перешел в "Локомотив" летом 2017 года. В текущем сезоне он забил 5 голов в 16 играх.
Контракт форварда Эдера с "Локомотивом" может быть продлен еще на год
Нападающий московской команды Эдер может остаться в клубе еще на один сезон.
Фото: © РИА Новости
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