- У богатых российских клубов будет еще больше возможностей забирать футболистов у менее обеспеченных команд. Как это было в 1990-е, когда "Спартак" скупал всех вокруг и был самым сильным в стране. Многим придется только выживать и работать в большей степени на то, чтобы отдавать игроков, - приводят слова специалиста Известия.
Также Балахнин добавил, что покупка игроков на внутреннем рынке сделает клубы РПЛ более конкурентоспособными только в чемпионате России, однако на европейских турнирах такое превосходство не будет заметно.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона запланирован на 19 июня.
По статистике на 4 мая, в России выявлено более 440 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровело более 204 тысяч, умерло - 5 384 человека.
Здесь можно ознакомиться с расписанием оставшихся матчей чемпионата России.
Балахнин - о пандемии: многим придется только выживать и работать на то, чтобы отдавать игроков
Экс-наставник сборной России Сергей Балахнин рассказал, как изменится трансферный рынок после пандемии коронавируса.
Фото: СЭ
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