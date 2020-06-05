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Агент Вагнера рассказал, когда игрок объявит о своём будущем

Представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лав агент Геральдо Перейра прокомментировал возможный интерес к его клиенту московского клуба.
Фото: FC "Corinthians"
Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА

Источник: Вагнер Лав почти стопроцентно вернется в ЦСКА

- Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник, - приводит слова агента Sport24.

За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. Всего на счету нападающего за российскую команду 120 голов.


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Теги: ЦСКА Вагнер Лав Российские трансферы
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