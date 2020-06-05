Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА
Источник: Вагнер Лав почти стопроцентно вернется в ЦСКА
- Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник, - приводит слова агента Sport24.
За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. Всего на счету нападающего за российскую команду 120 голов.
Агент Вагнера рассказал, когда игрок объявит о своём будущем
Представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лав агент Геральдо Перейра прокомментировал возможный интерес к его клиенту московского клуба.
Фото: FC "Corinthians"
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