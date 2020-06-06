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Отец Кузяевa: из "Динамо" никто не обращался, никакого интереса нет

Отец и агент полузащитника "Зенита" Далера Кузяева Адьям Кузяев высказался о ситуации с продлением контракта с питреским клубом.
Фото: © globallookpress.com
"Ко мне обращались из "Динамо"? Ко мне никто не обращался, никакого интереса нет. Сейчас ничего неизвестно. Продление контракта? Вы же читали интервью Медведева. Он сказал, что как только чемпионат закончится, будут решать. Сейчас никто никаких переговоров не ведет", - цитирует Кузяева-старшего Sport24.

Контракт Кузяева с "Зенитом" истекает летом. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в московском "Динамо".

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 19 матчей за "Зенит".

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.


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Теги: Кузяев Зенит Динамо
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