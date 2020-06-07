Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, Вагнер будет зарабатывать в России менее 0,5 млн евро в год. Отмечается, что в в "Коринтиансе" оклад Вагнера составлял 1,15 млн евро.
Вагнер имел предложения от других клубов, более привлекательные в финансовом плане, но игрок принял решение в пользу ЦСКА.
Источник: Вагнер пошёл на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА
Стало известно, что 35-летний бразильский игрок имел более выгодные предложения от других клубов, однако всё равно выбрал ЦСКА.
Фото: Getty Images
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