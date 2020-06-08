"Татар-информ" сообщает, что "Рубин" и "Крылья" провели между собой контрольную встречу, не объявляя об этом, поскольку клубы не получили разрешения от региональных властей. Встреча прошла на "Ак Барс Арене".
- Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные, - приводит цитату пресс-службы самарского клуба РБК.
Таким образом "Крылья" подтвердили факт проведения встречи.
Также становилось известно, что матч закончился со счётом 3:1 в пользу казанской команды.
"Крылья Советов" подтвердили, что сыграли с "Рубином" без официального разрешения
Волжские команды провели между собой тайный товарищеский матч.
Фото: Татар-информ
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