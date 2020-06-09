Издание включило в заметку статистику Александра, а также упомянуло о его участии в еврокубковых матчах.
- Пусть Манданда и провел фантастический сезон в "Марселе", клубу необходимо позаботиться о будущем. Так почему бы не сделать ставку на Максименко? - отмечает издание.
В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отстоял 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.
Французские журналисты рекомендуют "Марселю" обратить внимание на Максименко
Портал Football Club de Marseille призвал клуб обратить внимание на вратаря "Спартака" Александра Максименко.
Фото: Sportbox
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