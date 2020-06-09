Напомним, сейчас бразильский футболист выступает за "Ан-Наср".
"Я скучаю по "Зениту" и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город!", - написал Жулиано в твиттере.
Жулиано перешел в "Зенит" летом 2016 года из "Гремио". Через год полузащитник покинул команду. За "Зенит" он провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач.
Жулиано: скучаю по "Зениту" и Санкт-Петербургу
Бывший футболист "Зенита" Виктор Жулиано заявил, что скучает по петербургскому клубу.
Фото: ФК "Зенит"
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