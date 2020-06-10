- Футболистов попросили сдерживать эмоции после забитых голов или побед и не подбегать близко к трибунам. Никто не запрещает командам благодарить своих болельщиков после игры, но делать это лучше, соблюдая дистанцию, - цитируют Известия источника в РПЛ.
Также сообщается, что будет проработан вопрос об изоляции футболистов от болельщиков. Организация призывает игроков отказаться от раздачи автографов и совместных фотографий. Более того, им стоит ограничить общение с персоналом клуба и стадиона, который не проходит частое тестирование на COVID-19.
Напомним, рестарт РПЛ намечен на 19 июня.
Футболистов команд РПЛ попросят не контактировать с болельщиками и не праздновать голы
РФС и РПЛ попросили футболистов отказаться от празднования голов и контакта с болельщиками.
Фото: vk.com/kazanarena
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