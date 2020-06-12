Геркус: Мещеряков был против Дзюбы в "Локомотиве", сказав, что у него плохой имидж

По его словам, против трансфера выступил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
"Дзюбе тогда не давали в "Зените" играли, пытались на лавку посадить, куда-то день. Мы с ним обсуждали варианты. Артем вел переговоры с "Локомотивом" с ведома "Зенита". И Дзюба согласился, но нам не дали осуществить этот трансфер. Мы с Семиным были за. Палыч хотел первоклассного русского форварда. Дзюба, Кокорин и Смолов - топ-3 нападающих в России.
Остальные члены трансферного комитета не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: "Нет, Дзюба нам не нужен". Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них озвучил позицию остальных. Это наш Анатолий Мещеряков. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: "Имидж у него плохой". Я думаю, Мещеряков не разбирается в футболе", - сказал Геркус в интервью на Youtube-канале ФУХ.
Артем Дзюба в нынешнем сезоне чемпионата России провел 21 матч, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач.
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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что форвард "Зенита" Артем Дзюба мог перейти в московскую команду.
Фото: Sport24
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