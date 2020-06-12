Об этом сообщает СЭ. Среди успешно сдавших фигурируют такие специалисты, как Игорь Семшов, Константин Зырянов, Сергей Матвеев и многие другие.
Ранее мы сообщали, что такой же тип лицензии получил наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков.
Тренерская лицензия PRO позволяет без каких-либо ограничений работать в любом клубе Европы.
РПЛ возобновляется 19 июня.
Семшов, Зырянов, Матвеев сдали экзамены на тренерскую лицензию PRO
Сегодня в Академии тренерского мастерства РФС прошли выпускные экзамены, многие тренеры получили лицензию PRO.
Фото: ФК "Краснодар"
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