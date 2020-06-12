Напомним, РПЛ возобновится 19 июня. Зрители смогут присутствовать на матчах, однако трибуны должны быть заполнены не более чем на 10 процентов. Зайти на арену можно будет только в масках и перчатках.
"Футбол, он всегда для зрителей. Без них ощущения как в трубе в аквапарке. 10% болельщиков на матчах - это здорово, но все равно мало. Читал, что в Испании делают какие-то звуковые эффекты. Возможно, по телевизору это и ощущается как полный стадион, но все это не то. Аншлаг, он и есть аншлаг", - цитирует Бокова "Р-Спорт".
Чемпионат России приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса. В первой игре после возобновления турнира встретятся "Крылья Советов" и "Ахмат".
Максим Боков: 10% болельщиков на матчах - это здорово, но все равно мало
Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков высказался о матчах чемпионата России с болельщиками.
Фото: © Академия ПФК ЦСКА
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