В июле могут быть сняты ограничения посещения спортивных мероприятий в Москве

Если позволит эпидемиологическая ситуация, в июле жителям Москвы разрешат посещать спортивные мероприятия, кино и театры.

Фото: ТАСС

Об этом сообщил мэр столица Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".



"Если ситуация будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", - сказал Собянин.



Со вторника в Москве будет снято ограничение на посещение спортивных мероприятий, но пока с ограничениями - на трибунах может быть присутствовать не более 10 процентов от общей вместительности.



Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.