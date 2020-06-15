Напомним, Николич возглавил "Локомотив" 1 июня. 31 мая истекло соглашением с прежним главным тренером клуба Юрием Семиным. Большинство болельщиков железнодорожников были недовольны решением не продлевать контракт с 73-летним специалистом.
"Понимаю болельщиков. Семин - легенда и главный человек в истории "Локомотива". Уважаю то, что он сделал для клуба. Уважаю болельщиков. У меня всегда были хорошие отношения с фанатами. Конечно, поддержку болельщиков нужно заслужить, но я бы хотел попросить их поддержать команду, потому что сейчас это важнее всего", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч премьер".
Чемпионат России в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня. "Локомотив" первую игру проведет 21 июня с "Оренбургом".
Железнодорожники занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
Николич: отрыв "Зенита" слишком велик. Сейчас для нас намного важнее занять второе место
Николич: Семин - легенда и главный человек в истории "Локомотива". Но хочу фанатов попросить поддержать команду
Наставник "Локомотива" Марко Николич обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в оставшихся матчах сезона.
Фото: © ФК "Локомотив"
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