Также Анна написала, что верить президенту России Владимиру Путину можно "только после того, как нас познакомят с первой леди". А на вопрос, поддерживает ли она поправки в Конституцию она ответила: "А давайте лучше про геев, лесбиянок и тату поговорим".
Чемпионат России возобновится 19 июня. "Зенит" отправится в Москву на игру с ЦСКА 20 июня.
"Если бы это что-то решало". Жена Семака - о голосовании по поправкам в Конституцию
Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.
Фото: инстаграм Анны Семак
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!