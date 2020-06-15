- Самуэль очень важен для нас. Есть игроки, которых невозможно заменить, просто купив равноценного футболиста на его позицию. Вот Жиго - как раз из таких. Он важен как на поле, так и за его пределами.
Знаю, что в футболе случается всякое. Но прямо сейчас нельзя терять таких, как Жиго, - цитирует Тедеско СЭ.
Ранее генеральный директор красно-белых Томас Цорн заявлял, чтобы продать Самуэля Жиго клуб должен получить заманчивое предложение.
В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. 26-летний футболист перешел в "Спартак" в 2018 году из "Гента".
Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 матчах 28 очков. Следующую встречу красно-белые проведут в Туле против "Арсенала" 20 июня.
Тедеско высказался о возможном уходе Жиго из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Самуэля Жиго.
Фото: РИА Новости
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