- Мы с семьей знали заранее: я заканчиваю после турнира. Вопрос состоял только в том, как далеко мы пройдем. После Хорватии наша сказка на ЧМ закончилась.
Но сразу после четвертьфинала было непросто. Нужно зайти в раздевалку, сказать партнерам спасибо за турнир. А потом объявить всем, что я завершаю карьеру. Эти слова дались волнительно и тяжело. У кого-то слезы появились. Эта ситуация мне запомнилась больше всего, - цитирует Игнашевича официальная группа сборной ВКонтакте.
Также Игнашевич рассказал, что сохранил на память полный комплект формы с четвертьфинальной игры с хорватами. Бутсы, по словам экс-футболиста остались с землей и травой, он их не мыл после той игры. Какие-то из футболок, в которых он играл на протяжении ЧМ-2018 он раздал и выставил на аукцион, но часть также оставил у себя.
Сейчас Сергей Игнашевич является старшим тренером московского "Торпедо". В качестве игрока он выступал за "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА.
Игнашевич: слова о завершении карьеры дались волнительно и тяжело. У кого-то слезы появились
Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Фото: Reuters
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