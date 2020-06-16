- Я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет. Я их не люблю, не уважаю.
В Европе нормально, что мальчики носят женскую одежду, а девочки - мужскую. В России, думаю, никогда такого не будет. И гей-парадов не было - к чему этот цирк вообще? Если я ущемляю чьи-то права, то пускай эти люди сидят дома, - цитирует Дьякова Sport24.
Также Виталий сказал, что каминг-аут среди российских футболистов невозможен, так как последует сильная травля. Более того он добавил, что его мнение насчет людей нетрадиционной сексуальной ориентации никогда не изменится и он бы не хотел общаться с представителями этой ниши.
Виталий Дьяков является воспитанником московского "Локомотива", но за основную команду "железнодорожников" не провел ни одного матча. В РПЛ он выступал за "Томь", московское "Динамо" и "Ростов", в составе которого в 2014 году выиграл Кубок России. Последним клубом защитника был "Спартак-2". Сейчас Дьяков - свободный агент.
Дьяков: я не люблю геев. Если я ущемляю чьи-то права, то пускай эти люди сидят дома
Защитник Виталий Дьяков выразил мнение о людях нетрадиционной сексуальной ориентации.
Фото: Чемпионат
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