- Если по итогам сезона мы будем в тройке, это будет хорошо. Конечно же, будем бороться за самые высокие места. Можно ли сейчас на равных бороться с "Зенитом" за золото? Конечно. Со всеми можно бороться. Уровень РПЛ достаточно ровный, - сказал Мусаев в эфире России 24.
В текущем розыгрыше РПЛ на первом месте находится "Зенит", имея в активе 50 очков. Следом за ним располагаются "Локомотив" и "Краснодар", отставая от петербургской команды на 9 баллов. Москвичи находятся строчкой выше "быков" из-за дополнительных показателей. До конца чемпионата осталось сыграть 8 туров.
Следующий матч "Краснодар" проведет дома против "Динамо" 21 июня.
Мусаев рассказал, какое место по итогам сезона будет хорошим результатом для "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев озвучил приемлемый результат для команды в этом сезоне.
Фото: Советский Спорт
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