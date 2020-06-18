Прядкин: нельзя говорить, что мы на 100% не остановим чемпионат

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин во время Исполкома РФС признал, что существует теоретическая вероятность остановки чемпионата России.

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