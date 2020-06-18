"Нельзя говорить, что мы на 100% не остановим чемпионат. Но пока мы такой вариант не допускаем", - сказал Прядкин.
Возобновление чемпионата России оказалось под угрозой после того, как в "Ростове" выявили сразу шесть случаев заражения коронавирусом. До сих пор неизвестно, состоится ли матч 23-го тура "Сочи" - "Ростов", запланированный на завтра, 19 июня.
Генсек РФС Александр Алаев признал, что существует возможность переноса игры.
Прядкин: нельзя говорить, что мы на 100% не остановим чемпионат
Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин во время Исполкома РФС признал, что существует теоретическая вероятность остановки чемпионата России.
Фото - ТАСС
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