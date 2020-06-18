Ранее было принято решение, согласно которому на матчи РПЛ будут допускать зрителей. Они смогут занять до 10% мест на трибунах.
Чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится завтра, 19 июня.
"Мы все в восторге. Хочется выходить на поле и выкладываться на все 100 процентов. Чемпионат возвращается, и нам нужно играть на победу в каждом туре. С нетерпением ждем матча с "Оренбургом" и болельщиков на трибунах. Не забывайте про маски и перчатки. А мы постараемся отвлечь вас от грустных мыслей о коронавирусе", — цитирует Идову пресс-служба "Локо".
Матч с "Оренбургом" станет дебютным в качестве главного тренера "Локомотива" для Марко Николича. Он сменил на посту наставника клуба Юрия Сёмина.
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Идову: мы все в восторге. Хочется выходить на поле и выкладываться на все 100%
Защитник "Локомотива" Брайан Идову перед матчем 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" призвал болельщиков следовать правилам безопасности.
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