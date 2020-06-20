Напомним, "Сочи" обыграл "Ростов" со счетом 10:1. За донскую команду выступали воспитанники, самому старшему из которых было 19 лет.
"Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу "Ростов". А почему "Сочи" делают крайним, непонятно. Нас и так в этом сезоне слишком много, мягко сказать, унижали, когда составляли календарь, ведь первые 5–6 туров мы играли с топ-командами на выезде", - цитирует Точилина "Р-Спорт".
Ранее шесть футболистов основного состава "Ростова" заразились коронавирусом и команда ушла на двухнедельный карантин. Сообщалось, что "Ростов" хотел перенести встречу, но в "Сочи" ответили отказом.
"Сочи" с 27 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
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Точилин: не понятно, почему "Сочи" делают крайним. Нас и так в этом сезоне слишком много унижали
Экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о победе сочинцев над "Ростовом" в 23-м туре чемпионата России.
Фото: "Еженедельник футбол"
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