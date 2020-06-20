Точилин: не понятно, почему "Сочи" делают крайним. Нас и так в этом сезоне слишком много унижали

Экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о победе сочинцев над "Ростовом" в 23-м туре чемпионата России.

Фото: "Еженедельник футбол"