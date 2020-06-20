"Динамо" и "Краснодар" договариваются о переносе матча на 19 июля

Завтра бело-голубые должны сыграть на выезде с "Краснодаром". Как сообщает "Чемпионат", "Динамо" сейчас договаривается с "быками" о переносе встречи на 19 июля. В краснодарском клубе не против переноса.
"Динамо" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 30 очков.
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Фото: ФК "Динамо"
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