- Если изменений не будет, то главная команда остаётся на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведёт молодёжка, которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье, - цитирует Новикова пресс-служба клуба.
Игра между "Динамо" и ЦСКА должна пройти 27 июня.
Напомним, сегодня должен был состояться матч между "Динамо" и "Краснодаром". Однако из-за того, что у трех игроков московской команды выявлен коронавирус, "Динамо" договорилось с "Краснодаром" о переносе матча на 19 июля.
Коронавирусом заболели игроки бело-голубых Шарль Каборе, Клинтон Н'Жи и Себастьян Шиманьски. Сейчас московский клуб находится на 14-дневном карантине.
Новиков: если изменений в регламенте не будет, встречу с ЦСКА проведёт молодёжка
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, что если регламент не будет изменен, на встречу с ЦСКА поедет молодежный состав бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
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