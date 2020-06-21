Правоохранительные органы задержали еще одного болельщика "Спартака"

Заводящий фанатской трибуны "Спартака" Алексей "Гитара" задержан полицией.
Sportbox.ru
Об этом сообщает Sport24.

Болельщики "Спартака" 19 июня провожали футболистов возле домашнего стадиона на выездную игру с "Арсеналом". Фанаты перекрыли проезд и развернули баннеры, после чего подожгли файеры.

Полиция на следующий день задержала трех поклонников "Спартак", который участвовали в акции. Правоохранительные возбудили уголовное дело против фанатов по статье "Хулиганство".


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Теги: Спартак
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