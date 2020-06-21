Об этом сообщает Sport24.
Болельщики "Спартака" 19 июня провожали футболистов возле домашнего стадиона на выездную игру с "Арсеналом". Фанаты перекрыли проезд и развернули баннеры, после чего подожгли файеры.
Полиция на следующий день задержала трех поклонников "Спартак", который участвовали в акции. Правоохранительные возбудили уголовное дело против фанатов по статье "Хулиганство".
Правоохранительные органы задержали еще одного болельщика "Спартака"
Заводящий фанатской трибуны "Спартака" Алексей "Гитара" задержан полицией.
Sportbox.ru
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