"Хорошо понимаю Гончаренко — первый тайм в исполнении ЦСКА взбесил бы любого тренера. Но бросать дело сейчас — разновидность трусости.
Вы прошли с этой командой определенный путь. Не надо убегать в шторм! Доведите сезон до конца! Не страшно проиграть "Зениту". Страшно не подняться", - пишет Андронов в своём телеграм-канале.
Напомним, в матче 23-го тура РПЛ армейцы уступил дома "Зениту" со счётом 0:4, после матча Гончаренко выразил желание покинуть свой пост, а затем улетел в Белоруссию.
Вчера было официально объявлено, что команду к следующей встрече будет готовить член тренерского штаба Сергей Овчинников.
Следующие два матча в календаре ЦСКА – московские дерби с "Динамо" и "Спартаком".
Андронов – об уходе Гончаренко: бросать дело сейчас — разновидность трусости
Известный комментатор Алексей Андронов считает, что главному тренеру ЦСКА необходимо остаться в клубе.
Фото: из открытых источников
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